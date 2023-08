Pedro França/Agência Senado Marcio Pochmann é oficialmente nomeado presidente do IBGE

O governo federal formalizou nesta terça-feira (8), a nomeação de Marcio Pochmann para o cargo de presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ). A decisão está no Diário Oficial da União.

“Estou feliz em poder me somar e colaborar diretamente, assumindo missão de enorme responsabilidade junto à ministra Simone Tebet, nos marcos de um novo quadrante da história do nosso país. Sob o comando da ministra, o planejamento assume centralidade ante um novo Brasil, que emerge desafiado pelo inédito potencial da Era Digital”, declarou o presidente da fundação na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Pochmann é economista, professor colaborador voluntário na Universidade de Campinas (Unicamp) e é o atual presidente do Instituto Lula. No governo da presidente Dilma Rousseff, foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Foi presidente da Fundação Perseu Abramo de 2012 a 2020, e secretário municipal de São Paulo de 2001 a 2004.



Em 2018, o secretário coordenou o programa econômico do então candidato à presidência da República pelo PT Fernando Haddad. No fim do ano passado, após a eleição de Lula, o economista fez parte da equipe de transição do governo, participando do grupo de Planejamento, Orçamento e Gestão.

O órgão é subordinado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, chefiado por Simone Tebet , que afirmou que só soube da indicação quando o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), confirmou o nome para a imprensa, nesta quarta-feira (26).

"O presidente Lula não me fez um pedido até hoje. Diante disso, nada mais justo do que atender o presidente Lula independente do nome que ele apresentaria", disse Tebet a jornalistas, ao chegar ao Ministério da Economia para se reunir com o colega Fernando Haddad. "Não faço pré-julgamentos", completou.