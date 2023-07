Agência Brasil Márcio Pochmann

O ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta confirmou que o economista Marcio Pochmann será o novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) . A posse deve ocorrer em agosto, mas ainda não tem data definida.



O martelo foi batido após reunião entre a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira. Segundo Pimenta, o nome não enfrenta resistência dentro da pasta.

“O Marcio Pochmann vai ser o novo presidente do IBGE e não tem nenhum ruído quanto a isso”, declarou Paulo Pimenta ao deixar o Palácio da Alvorada.

O economista é o atual presidente do Instituto Lula. No governo da presidente Dilma Rousseff, Pochmann foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Foi presidente da Fundação Perseu Abramo de 2012 a 2020, bem como secretário municipal de São Paulo de 2001 a 2004.

Segundo Pimenta, o governo também irá anunciar, no Rio de Janeiro, o novo PAC no próximo dia 11 de agosto.



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista ao Portal Metrópoles que o economista é "leal ao presidente".

"Eu não sei se essa decisão está tomada, ou se foi anunciada. O que eu quero dizer é o seguinte: Ela (Tebet) não vai ter a menor dificuldade de trabalhar. Ele (economista) é uma pessoa disciplinada, leal ao presidente. E a Simone também. Uma companheira de extremo valor. Se vai ser essa solução (para o IBGE), não vai ter problema", declara.



Em 2012 e 2016, Pochmann disputou a prefeitura de Campinas (SP), mas perdeu as duas eleições. Em 2018, coordenou o programa econômico do então candidato à presidência da República pelo PT Fernando Haddad. No fim do ano passado, após a eleição de Lula, o economista fez parte da equipe de transição do governo, participando do grupo de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Membro da corrente de economistas ligada à Universidade de Campinas (Unicamp), caracterizada pela defesa do desenvolvimentismo econômico e da indústria nacional, Pochmann acumula pesquisas nas áreas de desenvolvimento, políticas públicas e relações de trabalho.