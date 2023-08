Agência Câmera Danilo Forte, deputado (União - CE)

O deputado Danilo Forte (União Brasil-CE) disse nesta terça-feira (8) que o governo precisa rever a meta de zerar o déficit público em 2024. Segundo o relator do PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) , é um "desafio muito grande".

“Inevitavelmente, o governo vai ter de mexer na meta. Inevitavelmente. Tanto se for votado o [texto da nova regra fiscal] que saiu da Câmara quanto se for votado o que saiu do Senado. A não ser que o governo abra mão dos seus programas. Porque não tem de onde tirar tanto dinheiro”, declarou em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

NA semana passada, o relator já havia defendido mudanças no texto do novo arcabouço fiscal.

"O que o Senado definiu diminui o tamanho do espaço orçamentário. Se já era pequeno, com as definições do Senado, diminui mais ainda. O governo precisa decidir o que quer votar. Se o governo aceitar o que veio do Senado, o espaço para programas ambiciosos como o PAC fica comprometido. Se votar o texto da Câmara, fica mais fácil" afirmou em entrevista ao GLOBO.

O deputado disse “compreender todo o esforço” do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que, “sem sombra de dúvida”, o ministro “que melhor se relaciona com o Congresso” atualmente.

“A dificuldade não é por culpa dele. A dificuldade é porque a economia ficou patinando”, afirmou Forte. Ainda de acordo com ele, seria prudente diluir a meta de déficit zero em dois ou três anos.

“O prazo está muito curto. Ele [Haddad] devia ter colocado um prazo mais dilatado, porque as condicionantes da economia local e internacional não favorecem neste momento”, declarou. “Acho que essa ansiedade de aumentar impostos e esse garroteamento que foi feito do ponto de vista da economia é que precisam ser desestruturados para poder o país voltar a crescer. Da forma que está atualmente, só uma mágica”, continuou.