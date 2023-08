FreePik Os combustíveis têm parcela significativa de seu preço composto por impostos federais e estaduais, como o ICMS

O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou uma alta de 3,25% em julho, com valor médio de R$ 5,757, em comparação à média registrada no mês anterior (R$ 5,576) — variação de R$ 0,189 por litro. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

“Em julho, com a reoneração de impostos federais sobre os combustíveis, os preços da gasolina sofreram muitas oscilações enquanto o mercado se adaptava ao novo cenário. Na última semana do mês houve uma relativa estabilização, o que pode permanecer em agosto se não houver novas mudanças das regras”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.

No início de julho, ocorreu a volta integral da cobrança de Pis/Cofins sobre os combustíveis, que, segundo estimativas da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), provocaria aumento de R$ 0,34 nos preços da gasolina. Por outro lado, como medida de compensação, a Petrobras reduziu o preço da gasolina nas refinarias de R$ 2,65 para R$ 2,52 por litro.

São Paulo tem a gasolina mais barata do país; dois estados registram queda

Os dados de julho de 2023 mostram que os estados que registraram a maior alta no preço da gasolina foram Sergipe (6,18%) e Ceará (6,09%).

Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Acre (R$ 6,499); já o menor valor médio foi de R$ 5,552, em São Paulo.

Preço do etanol sobe 0,22% em julho, com média no país de R$ 3,965 por litro

Combustível renovável sofreu impactos da reoneração de impostos federais promovida no início do mês

Em julho, o preço médio do etanol hidratado (usado diretamente pelos veículos) no País foi de R$ 3,965 o litro, o que representa um aumento de 0,22% em relação ao registrado no mês anterior, quando o valor médio foi de R$ 3,956.

“No início do mês tivemos o retorno da cobrança de impostos federais sobre o etanol, o que se refletiu no preço nas bombas”, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard. “Por outro lado, tivemos um recuo, durante o mês, dos preços do etanol hidratado nas usinas produtoras, o que pode sinalizar uma redução futura nos postos”.

Os preços no varejo, em teoria, refletem os preços cobrados pelas usinas produtoras de etanol. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq, os preços do etanol hidratado nas usinas de SP apresentaram queda de 17,63% entre os dias 3 e 28 de julho.