Ricardo Stuckert/PR Lula posta foto em reunião que contou com a presença de Márcio Pochmann

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta sexta-feira (28) uma foto em suas redes sociais na qual aparece junto do economista Marcio Pochmann , indicado para assumir a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Pochmann participou na manhã desta sexta-feira de reunião com Lula no Palácio do Alvorada, junto com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e especialistas da pasta para debater "propostas para um futuro com empregos de qualidade e com direitos", conforme informou o presidente. "Estamos construindo essa iniciativa em parceria com o governo do presidente [dos Estados Unidos] Joe Biden", acrescentou Lula.

Pochmann se tornou o centro de uma polêmica no Planalto nesta semana depois de, indicado por Lula, ter tido seu nome anunciado para o IBGE pelo ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, antes mesmo do conhecimento da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

O IBGE é um órgão subordinado à pasta de Tebet, mas a ministra afirma que um "desencontro de informação" fez com que Pimenta anunciasse Pochmann para o cargo sem sua autorização.

"Foi um desencontro de informação do ministro das Comunicações, de ter achado que o nome já estava pronto para ser anunciado, quando eu teria, e terei, uma conversa com o presidente Lula na semana que vem ainda", afirmou a ministra nesta quinta-feira (28). Só depois desse encontro com Lula, Tebet deve formalizar a nomeação de Pochmann.

Apesar dos rumores de que o Ministério do Planejamento seria contra a indicação de Lula, Tebet disse que não fará pré-julgamentos. "O presidente Lula não me fez um pedido até hoje. Diante disso, nada mais justo do que antender o presidente Lula independente do nome que ele apresentaria", disse a ministra.

Marcio Pochmann



Economista e professor colaborador da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Pochmann é o atual presidente do Instituto Lula. Ele já presidiu o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, além de ter sido presidente da Fundação Perseu Abramo de 2012 a 2020, e secretário municipal de São Paulo de 2001 a 2004.

Durante as eleições de 2018, Pochmann coordenou o programa econômico do então candidato à presidência pelo PT e atual ministro da Economia, Fernando Haddad. No ano passado, participou da equipe de transição do governo Lula.