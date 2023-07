José Cruz/ Agência Brasil - 30/03/2023 Simone Tebet comenta nomeação de Márcio Pochmann

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, admitiu nesta quinta-feira (27) que houve "desencontro de informação" no anúncio antecipado do novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o economista Márcio Pochmann.



Em conversa com jornalistas, Tebet afirmou que o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, anunciou o nome nesta quarta-feira (26) antes mesmo dela ter conhecimento formal da indicação. O IBGE é subordinado à pasta comandada por Tebet.

"Foi um desencontro de informação do ministro das Comunicações, de ter achado que o nome já estava pronto para ser anunciado, quando eu teria, e terei, uma conversa com o presidente Lula na semana que vem ainda", afirmou a ministra.

Tebet negou, porém, que o "desencontro de informação" possa atrapalhar sua relação com o Planalto. "Imagina se uma falha de comunicação vai atrapalhar um trabalho de equipe que mal começou ainda. O nome já foi anunciado e está tudo certo", disse a ministra.





Mais cedo, ela havia dito que acataria o nome de Pochmann sem fazer pré-julgamentos. Tebet disse que é "mais do que justo" o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) querer indicar um nome de sua confiança para a presidência do IBGE.



"O presidente Lula não me fez um pedido até hoje. Diante disso, nada mais justo do que antender o presidente Lula independente do nome que ele apresentaria", disse ela. "Não faço pré-julgamentos", completou Tebet, afirmando que não sabia do nome de Pochmann para o IBGE antes dele se tornar público, e que pretende conhecê-lo para oficializar a nomeação.