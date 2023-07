Roberto Stuckert/Agência Brasil Dilma Rousseff, presidente do banco dos Brics, e Vladimir Putin

A ex-mandatária brasileira e atual presidente do banco dos Brics, Dilma Rousseff, se reuniu nesta quarta-feira (26) com o líder russo, Vladimir Putin, em São Petesburgo, e questionou a hegemonia do dólar em transações internacionais.

O encontro ocorreu durante a viagem de Rousseff para participar da cúpula entre líderes da Rússia e de países africanos, que acontece na próxima quinta-feira (27).

Na ocasião, a brasileira defendeu as transações em moedas locais, como o yuan, entre os países emergentes, posição que também é defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Não tem nenhuma justificação para que os países em desenvolvimento não possam estabelecer entre si a troca em moeda local, nossa estratégia 2022-2026 estabelece que 30% das nossas captações tem de ser em moeda local", afirmou Rousseff.

Por outro lado, ela disse que o banco dos Brics não planejam socorrer a Rússia, que é objeto de sanções internacionais devido à invasão contra a Ucrânia.

"O Novo Banco de Desenvolvimento reiterou que não está considerando novos projetos na Rússia e opera em conformidade com as restrições aplicáveis nos mercados internacionais", concluiu ela em publicação no Twitter.