FreePik Preço do litro da gasolina aumenta 5% e etanol fica quase 4% mais caro no País nos primeiros dias de julho, diz Ticket Log

A última análise do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontou que, no período de 1º a 14 de julho, o preço do litro da gasolina no País foi comercializado a média de R$ 5,79, alta 5,08% ante junho.

“Os aumentos expressivos identificados no preço repassado ao consumidor refletem especialmente o retorno da cobrança dos impostos sobre o combustível”, observa Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.



Aumentos de mais de 4% no preço da gasolina foram identificados em todas as regiões brasileiras, com destaque para o Nordeste, que fechou os primeiros dias de julho com o litro a R$ 5,90, acréscimo de 5,73% ante junho. O preço médio mais caro foi apurado no Norte, a R$ 6,16, e o mais barato, no Sudeste, a R$ 5,66.



Todos os Estados e o Distrito Federal registraram aumentos de mais de 2% para a gasolina. A Bahia liderou o ranking da alta mais expressiva, de 7,09%, com o litro a R$ 5,89. Porém, a média comercializada em Roraima, de R$ 6,47, foi a mais cara do País. Já a mais baixa foi identificada nos postos de abastecimento da Paraíba, a R$ 5,57.



Também em alta, o preço do litro do etanol fechou o período à média nacional de R$ 4,1 e ficou 3,84% mais caro para os motoristas. Todas as regiões brasileiras apresentaram aumento médio acima de 3%, com destaque para o Nordeste, com o litro comercializado a R$ 4,71, com aumento de 4,43%. Ainda assim, a média mais alta foi identificada nas bombas dos postos do Norte, a R$ 4,91, e a mais baixa, no Centro-Oeste, a R$ 3,91.



Na análise por Estado e o Distrito Federal, apenas o Acre registrou uma redução de 3,04% no preço do etanol, que fechou o litro à média de R$ 4,78. O aumento mais expressivo, de 6,30%, foi identificado na Paraíba, vendido a R$ 4,39. O preço médio mais caro foi comercializado em Rondônia, a R$ 5,14, e o mais baixo no Mato Grosso, a R$ 3,81.



“No período, o etanol, quando comparado a gasolina, foi considerado o combustível mais vantajoso para abastecimento apenas em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e no Distrito Federal. O etanol é considerado ecologicamente mais viável, por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, finaliza Pina.



O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.