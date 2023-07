Fernanda Capelli Bradesco

O Bradesco limpou mais de 580 mil nomes no âmbito do programa de renegociação de dívidas do governo federal, batizado de Desenrola Brasil . O banco informou ainda que realizou a baixa da negativação de 621 mil dívidas de até R$ 100 até 20 de julho. O valor total não foi divulgado.

Em seguida, aparece o C6 Bank, que limpou 456 mil nomes com dívidas de até R$ 100. O banco oferta descontos de até 95% em 72 parcelas. As taxas de juros começam em 1,2% ao mês.

O Itaú renegociou 228 mil contas. O banco não especificou se as dívidas acordadas se enquadram na faixa de até R$ 100. A Caixa tem resultado parecido, com 225 mil pessoas com dívidas de até R$ 100 perdoadas.

O Banco do Brasil (BB) encerrou a primeira semana do Desenrola com renegociações de R$ 1 bilhão em dívidas. Segundo a instituição financeira, 75,8 mil clientes refinanciaram débitos entre 17 e 21 de julho, não apenas por meio do programa federal, mas também por meio de condições especiais oferecidas pelo próprio banco.

Nos cinco primeiros dias do Programa Desenrola Brasil , os bancos associados à Febraban repactuaram dívidas que chegam a quase R$ 500 milhões em volume financeiro, exclusivamente pela Faixa 2, em mais de 150 mil contratos de dívidas. Os clientes poderão aderir ao programa até o dia 31 de dezembro.

Nesse mesmo período, os bancos retiraram as anotações negativas (desnegativaram) de mais de 2 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100,00.

A Febraban esclarece que cada banco tem sua estratégia de negócio, adotando políticas próprias para adesão ao Programa. As condições para renegociação das dívidas, nessa etapa, serão diferenciadas e caberá a cada instituição financeira, que aderir ao programa, defini-la.

A Federação diz ainda que irá atualizar periodicamente esses números e dados e divulgará balanços parciais.