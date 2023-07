Divulgação/Volkswagen Fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP)

A Volksawagen anunciou neste domingo (23) que recuou da decisão de realizar um layoff para 800 funcionários da fábrica de Taubaté (SP) a partir do dia 1º de agosto. Segundo a empresa, a decisão se deu "em razão do desempenho positivo do modelo Polo".

O anúncio havia sido feito em 14 de julho ao Sindicato dos Metalúrgicos, logo após o fim do programa de subsídio para compra de carros novos.

“A Volkswagen do Brasil decidiu ajustar as medidas de flexibilidade para a fábrica de Taubaté (SP), cancelando o layoff previsto para iniciar em 1º de agosto, com duração de dois meses para um turno de produção, e aplicando férias coletivas de 10 dias para os dois turnos da unidade, iniciando em 31 de julho", disse a montadora em nota.



Os 800 funcionários representam cerca de um quarto dos 3,1 mil funcionários da fábrica da Volkswagen em Taubaté, que produz Polo Track.

Segundo o Sindicato, a paralisação se daria devido à alta taxa de juros.

"Infelizmente, a taxa de juros, a Selic, continua em 13,75% ao ano e inviabiliza a venda de carros novos, já que dois terços dessas vendas são feitas por financiamento. Com isso, as montadoras têm enfrentado um acúmulo de veículos em estoque nos pátios", afirma Claudio Batista, presidente do Sindmetau.

A fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais (PR) seguirá com um turno em suspensão temporária de contratos, medida que teve início em 5 de junho. Já as plantas de São Bernardo do Campo (SP) e de São Carlos (SP) seguem operação normal.