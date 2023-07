Tomaz Silva/Agência Brasil Bancos terão horário alterado em dia de jogos do Brasil na Copa feminina

Em comunicado, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) declarou que durante os dias em que a seleção brasileira disputar partidas pela Copa do Mundo de futebol feminino, os bancos brasileiros terão horário de funcionamento especial. O evento teve início na madrugada de quinta-feira (20).

Neste caso, as agências vão abrir uma hora mais tarde. Nos dias em que os jogos começarem mais cedo, o expediente não será alterado. A entidade afirma que a flexibilização segue a política adotada durante a Copa do Mundo masculina.

Com um fuso horário que varia entre 13 e 15 horas à frente da hora oficial de Brasília, os jogos da 1ª fase da Seleção Brasileira Feminina ocorrerão no período da manhã no Brasil.

A estreia da seleção brasileira está marcada para hoje às 8h, contra o Panamá. Além disso, durante a primeira fase do torneio, o Brasil enfrentará mais dois confrontos: no sábado, 29 de julho, contra a França; e na quarta-feira, 2 de agosto, contra a Jamaica, ambos às 7h.

Nos Estados que seguem o fuso horário de Brasília, o atendimento ao público será das 11h às 17h; em Estados com diferença de 1h em relação à capital federal, o atendimento será das 10h às 16h; naqueles em que a diferença é de 2h, o horário será das 9h às 15h; em Fernando de Noronha, das 12h às 18h.

A Febraban orienta os clientes a utilizarem os canais eletrônicos caso precisem utilizar os serviços fora do horário de atendimento. Para os funcionários que trabalham fora das agências, cada banco adotará política própria.

"A decisão está de acordo com a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências", diz a entidade, em nota.