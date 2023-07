Divulgação MCMV Minha Casa, Minha Vida é recriado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quinta-feira (13), em cerimônia no Palácio do Planalto, a lei que recria o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. A sanção veio após o Congresso Nacional aprovar Medida Provisória (MP) criada pelo governo, que estava em vigor desde sua publicação, em fevereiro . A meta do governo é contratar 2 milhões de moradias até 2026.



Em sua fala, o presidente elogiou mudanças no programa que colocam critérios básicos nas habitações, como varandas em apartamentos. "É uma questão de respeito. Por que as pessoas pobres têm que viver mal, por que não podem ter o mínimo?", questionou Lula.

Novo Minha Casa, Minha Vida

A lei recria o programa que, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi transformado no extindo Casa Verde e Amarela. Entre as principais mudanças , está o retorno da Faixa 1, que contempla famílias com renda mensal de até R$ 2.640.

As taxas de juros aplicadas a essa faixa são as menores da história do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Para os cotistas que recebem até R$ 2 mil por mês, o teto dos juros é de 4% para quem vive no Norte e no Nordeste e de 4,25% para moradores do Sul, Sudeste, e Centro-Oeste. Veja as taxas:

Reprodução/Governo Federal Teto de juros do Minha Casa, Minha Vida por faixa

Além disso, beneficiários da Faixa 1 que acessarem o Minha Casa, Minha Vida com recursos do FGTS terão direito a subsídio maior, podendo chegar a R$ 55 mil.



Outra mudança é que as novas contratações do Minha Casa, Minha Vida terão que seguir algumas regras. Confira: