Senado Federal Minha Casa, Minha Vida foi substituída pelo Casa Verde e Amarela no governo Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta terça-feira (14) em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida . Na cidade, serão entregues dois conjuntos habitacionais com o total de 684 apartamentos.

"Bom dia. Hoje vou a Santo Amaro, Bahia, para o ato de relançamento do Minha Casa Minha Vida. Serão 2.745 imóveis entregues hoje a famílias no Brasil inteiro, marcando a retomada e fortalecimento de uma política pública que nunca deveria ter sido desmontada pelo governo federal", publicou Lula nas redes sociais.

As unidades habitacionais na cidade foram contratadas inicialmente em 2013, chegaram a ser praticamente concluídas. No entanto, ficaram abandonadas por alguns anos e tiveram que ser reformadas.

O programa habitacional retorna com a proposta de destinar 50% das unidades financiadas ou subsidiadas para a Faixa 1 – famílias com renda bruta de até R$ 2,6 mil. Os subsídios nessa faixa variam entre 85% e 95%.

O programa habitacional passará a incluir a possibilidade de locação social, aquisição de moradia urbana usada e opções para famílias em situação de rua.

Serão entregues, de forma simultânea, um total de 2,7 mil unidades habitacionais em nove municípios em seis estados. Os investimentos totalizam R$ 206, 9 milhões.