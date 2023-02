Wilson Dias/Agência Brasil O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto

A cúpula Nacional do PT quer convocar do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para explicar a política de juros. Essa é mais uma tentativa de pressionar o BC a reduzir a taxa Selic, que está em 13,75% desde o fim do ano passado.

Nas últimas semana, Lula e seus pares têm criticado fortemente as decisões do BC. O estopim foi a descoberta de que Campos Neto participa de um grupo de ex-ministros bolsonaristas.

Lula culpa o BC por deixar a expectativa de inflação alta e cobra uma reavaliação do banco para reduzir a taxa básica de juros. Em ata da última reunião do Comitê de Políticas Monetárias (Copom), o Banco Central deixou em aberto a redução da Selic com as propostas sugeridas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Porém, a próxima reunião deve ser de manutenção da taxa de juros, segundo analistas do mercado financeiro.

As pressões contra Campos Neto colocou na pauta do Planalto a possibilidade de propor o fim da autonomia do BC. A proposta não deve ter apoio do Congresso e deve ficar na gaveta da cúpula petista.

Sem apoio para segurar as decisões do Banco Central, a cúpula do PT vê a convocação do presidente do Banco Central como alternativa para conter a alta na taxa de juros. A tentativa é uma exposição de Campos Neto para amenizar a possibilidade da Selic impactar a imagem do governo Lula.

A medida deve ser colocada para comissões da Câmara e Senado nos próximos dias. Há tratativas para apresentar o requerimento junto à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que deve ser aprovada com mais facilidade.