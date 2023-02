MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Luiz Marinho voltou a criticar saque-aniversário

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou novamente nesta segunda-feira (13) que pretende acabar com o saque-aniversário do FGTS. A fala foi feita em um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), onde Marinho recebeu o apoio do empresariado.



Em sua fala, o ministro voltou a criticar a modalidade, criada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na visão de Marinho, o saque-aniversário acaba com duas finalidades importantes do FGTS: o financiamento de imóveis e o auxílio ao trabalhador no momento de desemprego.

"Nós precisamos acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia. Queria pedir apoio aos senhores nesse debate porque eu estou sendo muito atacado pelo povo do chamado mercado, mas aqui nós somos o mercado, não somos?", disse Marinho, se dirigindo aos empresários da Fiesp.

O ministro ainda chamou o saque-aniversário de "engodo que atrapalha a lógica da indústria", já que enfraquece o fundo para investimento. "O governo anterior criou o saque aniversário porque a lógica do Paulo Guedes era acabar com o Fundo, essa é a grande verdade. Seguramente vamos pautar no curador do FGTS esse assunto e quero contar com o apoio da indústria lá", completou.

Após sua fala, Marinho recebeu o apoio de empresários. Paulo Henrique Schoueri, diretor do Departamento Sindical da Fiesp, disse haver um parecer da entidade contra o saque-aniversário. A indústria da construção civil é uma das mais contrárias à modalidade, que tira dinheiro do financiamento imobiliário.