Reprodução/Twitter Caixa lança campanha de negociação de dívidas

A Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira (27) a campanha de negociação de dívidas "Tudo em Dia CAIXA", que dá descontos de até 90% para pessoas físicas e jurídicas.



De acordo com o banco, mais de 4,7 milhões de clientes, sendo 4,3 milhões de pessoas físicas, podem regularizar suas dívidas com a Caixa. Além dos descontos, o banco oferecerá as seguintes vantagens em contratos comerciais:

unificação de diferentes tipos de dívida em um só contrato, com maior prazo para

pagamento (até 96 meses), menor prestação e carência para o primeiro

pagamento;

parcelamento das faturas de cartões de crédito, com taxas específicas para atrasos de até 69 dias;

renegociação de contratos de crédito rural de forma parcelada ou prorrogação do vencimento da operação, conforme a situação da produção, além da regularização de contrato em atraso com desconto de juros e multa.

Já para contratos habitacionais, a Caixa permite a utilização do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagar até 80% da prestação mensal do financiamento habitacional, compreendendo até 6 prestações em atraso, além da incorporação de encargos ao saldo devedor. Para este tipo de dívida, é possível negociar através do aplicativo "Habitação CAIXA".

Como negociar dívidas com a Caixa



Em cerca de 90% dos casos, as negociações podem ser feitas pelos canais digitais, seja pelo site da campanha ou pelo aplicativo "Cartões CAIXA".

Também é possível realizar as negociações em agências do banco ou em casas lotéricas - neste segundo caso, só é possível obter condições especiais para a quitação de dívidas de até R$ 5 mil.

Outra forma de negociar as dívidas com a Caixa é através dos caminhões da campanha, que passarão por várias cidades do Brasil. As primeiras serão Santos (SP), que receberá os caminhões entre os dias 17 e 21 de julho, e Curitiba (PR), entre os dias 24 e 28 de julho.