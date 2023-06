Redação 1Bilhão Educação Financeira Casino pretende vender ações do Grupo Pão de Açúcar

A empresa francesa Casino anunciou nesta segunda-feira (26) sua intenção de vender suas subsidiárias sul-americanas do Grupo Pão de Açúcar (GPA). A proposta faz parte do novo plano estratégico da empresa, que busca reduzir sua dívida de 6,4 bilhões de euros (R$ 33,3 bilhões). No final de 2022, o grupo possuía cerca de mil lojas no Brasil, de acordo com a agência francesa AFP.

As ações do GPA (PCAR3) registraram um aumento de 9,63% em 2023 e uma alta de 7,61% em um ano. Na sexta-feira (23), encerraram o dia cotadas a R$ 17,67, com um acréscimo de 1,55%.

A Casino tem enfrentado dificuldades nos últimos anos e agora espera reduzir sua dívida pela metade como parte de um processo de reestruturação financeira, que tem previsão de conclusão até 25 de outubro.

As operações realizadas na América Latina contribuíram com uma receita de 17,8 bilhões de euros (R$ 92,7 bilhões) em 2022, representando pouco mais da metade do faturamento total do grupo no ano, que foi de 33,6 bilhões de euros (R$ 174,9 bilhões). No plano estratégico da empresa, também foi anunciado que o grupo pretende vender sua participação na Éxito, que atua na Colômbia. Na semana passada, a Casino divulgou a venda de sua participação de 11,7% na rede atacadista brasileira Assaí por 403 milhões de euros (R$ 2,11 bilhões).

A Casino possui mais de 2.100 lojas na Colômbia, além de 33 na Argentina e 96 no Uruguai. Quase 75% dos mais de 200 mil funcionários da empresa francesa estão empregados na América do Sul.

Em 2021, o GPA vendeu 71 lojas do hipermercado Extra à rede de atacado Assaí.

