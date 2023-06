Reprodução/Twitter - 14/03/2023 Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, em reunião ministerial

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou neste domingo (25) que, devido à sua complexidade, é impossível a reforma tributária ser unanimidade entre os afetados pelo texto.

"Será desastroso para algum município ou Estado? Não. O Congresso tem responsabilidade e o Executivo tem responsabilidade da proteção", emendou. O ministro participou de entrevista ao programa Canal Livre.

O ministro também afirmou que o Congresso Nacional está otimista em votar o texto por ser uma necessidade do país. Ao ser questionado sobre uma insatisfação do setor de serviços com o relatório da matéria, o ministro disse que o setor terá que ter "uma transição e um entendimento" e que, na visão do Congresso, a sociedade não quer ampliar mais a tributação.

Taxa de juros

Wellington dias também criticou a taxa de juros mantida em 13,75% ao ano na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Segundo ele, os juros "devem baixar" em breve por conta dos dados positivos da economia.

Além disso, a previsão do governo é que o novo arcabouço fiscal seja aprovado até o fim do semestre. "Sinal que o Brasil percebe que alguma coisa precisa ser feita."