Reprodução: iG Minas Gerais Grupo Pão de Açúcar vende 71 lojas do Extra ao Assaí

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) anunciou a venda de 71 lojas do hipermercado Extra à rede de atacado Assaí. Segundo o comunicado divulgado na última quinta-feira (14), o valor da transação é estimado em R$ 5,2 bilhões, dos quais, R$ 4 bilhões serão pagos pelo comprador de forma parcelada, entre dezembro deste ano e janeiro de 2024, e o R$ 1,2 bilhão restante será pago ao Pão de Açúcar por um fundo imobiliário que tem garantia do Assaí.

A empresa dona do Extra também informou que deixará o segmento de hipermercados no país. "A bandeira Extra Hiper será descontinuada, e as lojas não abarcadas pela transação serão convertidas em formatos com maior potencial de rentabilidade", informou.

O CEO do GPA, Jorge Faiçal, afirmou que a transação "representa uma oportunidade única de intensificar o foco e a aceleração da expansão dos negócios de maior rentabilidade da companhia por meio de segmentos premium e de proximidade". Agora, o grupo deve focar nas lojas de menor porte das bandeiras do Pão de Açúcar, Minuto e Mercado Extra.

Já o CEO do Assaí, Belmiro Gomes, disse acreditar que a compra vai garantir a "expansão combinada ao fortalecimento dos resultados através da conversão das lojas em pontos comerciais excepcionais, localizados em regiões adensadas e com baixa sobreposição com a plataforma atual de lojas do Assaí".

"Embora o mercado de atacarejo tenha avançado muito nos últimos anos, o mercado imobiliário estava aquecido. A maior parte das lojas de 'cash & carry' (atacarejo) não está em regiões centrais pela falta de disponibilidade de terrenos grandes", pontuou Gomes.

Vale lembrar que, tanto o Grupo Pão de Açúcar como o Assaí são empresas controladas pelo grupo francês Casino.