O Procon-RJ notificou nesta quinta-feira (15), pela segunda vez , a T4F, empresa que organiza os shows da cantora Taylor Swift no Estado. Segundo denúncias dos consumidores, houve irregularidades na venda de ingressos, que se esgotaram rapidamente e agora são encontrados em sites não oficiais.

"Sempre que são identificados problemas na comercialização de ingressos para eventos realizados dentro do Estado, o Procon/RJ busca apurar a ocorrência de violação aos direitos dos consumidores, as quais, se forem comprovadas, podem resultar na aplicação de multa às empresas infratoras", diz a nota do Procon.

Desde a última terça-feira (13) até agora, foram expedidas duas notificações para a T4F, organizadora do show da cantora Taylor Swift, que será realizado no mês de novembro, motivadas pelo recebimento de denúncias de supostas irregularidades na comercialização das entradas, venda casada, problemas com relação ao cumprimento da lei da meia entrada e falta de informações quanto a quantidade de ingressos disponibilizados, além de sites não autorizados vendendo tíquetes a preços exorbitantes e, alguns casos de relatos de supostas fraudes, nas quais os ingressos adquiridos não são entregues aos consumidores.

O Procon diz ainda que busca esclarecer de que maneira se deu a organização das filas virtuais; se há limitação do número de ingressos comprados por pessoa; e quais medidas adotadas a fim de impedir que os bilhetes sejam comprados por revendedores não autorizados, dificultando que outros consumidores os adquiram pelo valor praticado.

Além disso, determina que qualquer tipo de prática abusiva, como a venda casada, cesse de imediato, e que as informações quanto a quantidade de ingressos, incluindo-se os de meia entrada, sejam passadas aos consumidores de forma clara e efetiva.

O site de revendas Viagogo também foi notificado para que explique qual a forma de comercialização, se há autorização dos organizadores, qual a justificativa para os preços aplicados e qual a segurança fornecida aos consumidores.

A T4F e o Viagogo têm 10 dias para apresentar resposta aos questionamentos do Procon. Não sendo demonstrada a regularidade de suas condutas, será aberto processo administrativo.

“Estamos atentos ao que acontece no mercado de consumo, e buscaremos meios de coibir que os consumidores sejam lesados. Esses eventos são muito importantes para o Estado do Rio de Janeiro, trazendo movimento para a economia e gerando empregos. Mas, acima de tudo, o consumidor precisa ser respeitado. Se as denúncias recebidas forem comprovadas, as empresas serão multadas. Quanto à suspeita de prática de cambismo, já se encontra programada uma ação fiscalizatória para a próxima venda presencial com o apoio da Delegacia do Consumidor. O Procon estuda, ainda, a possibilidade de ajuizar uma ação judicial acerca do problema. Contudo, o representante da empresa já agendou uma reunião para data anterior à venda dos ingressos para buscarmos uma solução consensual.” Afirma Cássio Coelho, presidente do Procon/RJ.

A fim de evitar que os consumidores tenham problemas na aquisição de ingressos para shows e eventos, O Procon recomenda que: