O Procon-RJ notificou, nesta terça-feira (13), os organizadores do show da cantora internacional Taylor Swift, que será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), após o recebimento de denúncias de consumidores.

Para realizar a compra dos ingressos, os consumidores poderiam se dirigir aos pontos físicos de venda, ou através do site da organizadora, no entanto, os fãs alegam que revendedores não autorizados efetuaram a compra de uma grande quantidade de ingressos, impossibilitando a venda para os demais consumidores.

Ainda há relatos que estes ingressos estariam sendo revendidos em sites não oficiais por valores muito acima do praticado anteriormente.

Desta forma, a notificação feita pela autarquia, busca esclarecer de que maneira se deu a organização das filas virtuais; se há limitação do número de ingressos comprados por pessoa; e quais medidas adota a fim de impedir que os ingressos sejam comprados para revenda.

“O Código de Defesa do Consumidor, garante o direito a um serviço seguro e eficiente, sendo vedada qualquer tipo de vantagem manifestamente excessiva. Logo, com esta notificação, buscamos entender quais as medidas tomadas pela organizadora para que os ingressos não sejam monopolizados por revendedores não autorizados, que não garantem qualquer segurança ao consumidor, além de revenderem por preços exorbitantes. Caso alguma irregularidade seja comprovada, abriremos processo administrativo.” Afirma Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ.

A empresa notificada terá até 10 dias para apresentar esclarecimentos à autarquia, caso sejam identificadas violações ao direito do consumidor, será aberto processo administrativo que poderá resultar na aplicação de multa que pode atingir 13 milhões de reais.

Caso os consumidores não solucionem eventuais problemas diretamente com os organizadores, poderão entrar em contato com o Procon/RJ através dos nossos canais de atendimento, que podem ser consultados no site www.procon.rj.gov.br .

Procon-SP também notificou

O Procon de São Paulo informou nesta segunda-feira (12) que pediu esclarecimentos para a T4F (Tickets For Fun), empresa organizadora dos shows da cantora Taylor Swift, que acontecerão em novembro em São Paulo e no Rio de Janeiro. O órgão divulgou que na análise das reclamações de consumidores, os ingressos teriam se esgotado em poucas horas nos canais oficiais. No entanto, estariam sendo anunciados e vendidos em sites não-oficiais a preços muito maiores.

Os valores originalmente estavam entre R$ 180,00 a R$ 1.050,00, mas em sites paralelos, cambistas chegam a revender as entradas por até R$ 23 mil. Os shows da turnê “The Eras Tour” serão realizados no Brasil nos dias 18 e 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e dias 24, 25 e 26 no Allianz Parque, em São Paulo.