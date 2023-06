Vevo Taylor Swift: Procon pede esclarecimento sobre problemas com ingressos

O Procon de São Paulo informou nesta segunda-feira (12) que pediu esclarecimentos para a T4F (Tickets For Fun) , empresa organizadora dos shows da cantora Taylor Swift, que acontecerão em novembro em São Paulo e no Rio de Janeiro. O órgão divulgou que na análise das reclamações de consumidores, os ingressos teriam se esgotado em poucas horas nos canais oficiais. No entanto, estariam sendo anunciados e vendidos em sites não-oficiais a preços muito maiores.

Os valores originalmente estavam entre R$ 180,00 a R$ 1.050,00 , mas em sites paralelos, cambistas chegam a revender as entradas por até R$ 23 mil. Os shows da turnê “The Eras Tour” serão realizados no Brasil nos dias 18 e 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e dias 24, 25 e 26 no Allianz Parque, em São Paulo.

Ingressos para o dia 26/11 em São Paulo, cadeira inferior oeste -- oficialmente vendido por R$ 480,00 a inteira --, estão sendo revendidos por R$ 2.798,00.

A pista premium, vendida pela T4F por R$ 1.050,00, está sendo revendida por R$ 23 mil na plataforma Viagogo .

“É essencial que os consumidores registrem suas reclamações em nosso site, porque elas geram as notificações para que as empresas expliquem seus procedimentos", explica Rodrigo Tritapepe, diretor de Atendimento e Orientação do Procon-SP em nota.

Luíse Silva, estudante universitária, tentou comprar os ingressos somente pelo site, pois ficou com medo da confusão que aconteceu na fila do Allianz Parque . ‘’Eu fiquei super chateada porque eles (cambistas) estão se aproveitando dos fãs. Toda vez eles compram todos os ingressos. Acho que é falta de organização da TF4. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas ainda vou tentar comprar ingressos para os shows extras , seja de São Paulo ou até no Rio’’, declara.

Após a notificação, a T4F tem um prazo para apresentar suas explicações e, se necessário, adotar medidas que solucionem os problemas apresentados, de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) enviou um ofício ao MPSP (Ministério Público de São Paulo) sobre as vendas de ingressos. A deputada solicitou que as denúncias sejam investigadas junto ao inquérito já aberto em torno da empresa Eventim, responsável pelas vendas dos shows da RBD, banda mexicana, que, assim como Taylor Swift, faz show em novembro deste ano no Brasil e apresentou problemas com cambistas.

‘’Há relatos de cambismo, casos de violência envolvendo cambistas e até suspeitas de serviços digitais voltados a “furar filas” virtuais para compra de ingressos’’, defendeu a congressista.