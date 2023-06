shutterstock Concurso oferece vagas em três cargos

A Prefeitura de São Paulo vai abrir concurso público com 142 vagas para ocupar cargos com salários que podem chegar a R$ 26 mil. As inscrições começam na próxima quarta-feira (21).



São 60 vagas para Auditor Fiscal Tributário Municipal, com remuneração inicial de até R$ 26 mil, 60 vagas para Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional (APDO), com salários de R$ 9 mil, e 32 vagas de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG), com remuneração de R$ 12 mil.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Para as vagas de Auditor Fiscal Tributário Municipal e APPGG, é necessário ter ensino superior completo em qualquer área. Já para se candidatar ao cargo de APDO, é preciso ser formado em Ciências Contábeis.

O processo seletivo para Auditor Fiscal Tributário Municipal conta com três provas objetivas, sendo uma de conhecimentos gerais e duas de conhecimentos específicos, além de redação e prova dissertativa.

Já para os cargos de APPGG e APDO, são aplicadas uma prova objetivo com conhecimentos gerais e específicos, redação, prova dissertativa e estudo de caso. No caso das vagas para APPGG, há prova de títulos.



As inscrições começam na próxima quarta-feira e poderão ser feitas no site da Fundação Vunesp até o dia 25 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 135 para o cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal, R$ 98 para APPGG, e R$ 85 para APDO.