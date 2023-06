Divulgação/Caixa Econômica Federal PIS/Pasep

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep teve início para um novo grupo nesta semana por parte do governo federal, contemplando aproximadamente 3,9 milhões de trabalhadores que nasceram nos meses de julho e agosto.

O benefício, no valor de até R$ 1.320 - equivalente ao salário mínimo atual -, será calculado proporcionalmente ao período que o trabalhador estava empregado formalmente com carteira assinada. Esta é uma excelente oportunidade para os beneficiários planejarem suas finanças, considerando inclusive a possibilidade de investir uma parcela desse montante, visando à construção de uma reserva financeira segura e estável.

Quem tem direito?

Trabalhadores que exerceram atividade remunerada com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2021 com seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais e no eSocial;

Quem recebeu até dois salários mínimos, em média, e está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Segundo Thaíne Clemente, executiva de Estratégias e Operações da Simplic, é necessário que os trabalhadores comecem a observar seus hábitos de consumo e mudar hábitos. "É um momento propício para reorganizar suas contas e redefinir prioridades. Uma vez que este dinheiro entra como um extra, é uma excelente oportunidade para começar a investir com segurança, mesmo com pouco", sugere Thaíne.



Defina um objetivo a longo prazo

Estabeleça o motivo pelo qual está poupando e entenda que poupar é abrir mão de certos “luxos” com o intuito de guardar um dinheiro a mais no final do mês, como possível garantia de conforto para um futuro breve ou de longo prazo.

Conheça seus gastos mensais

No começo de cada mês, se organize para saber seus gastos mensais essenciais. Sabendo disso, passa a ser possível analisar se consegue cortar alguns desses gastos ou adiá-los, ajudando a juntar ainda mais a cada mês. Depois de registrar os gastos mensais, estabeleça um valor mensal confortável para retirar e, se possível, investir. Não importa se forem apenas R$ 50, o importante é criar o hábito de poupar todo mês.

Invista seu dinheiro

Não é recomendável guardar dinheiro embaixo do colchão ou até mesmo na poupança. No colchão, ele perde valor; já na poupança, o rendimento é muito pequeno. Mesmo assim, se essa for a alternativa mais acessível, já é melhor do que não guardar absolutamente nada.

O mais recomendado é fazer um investimento. A ideia é aplicar o dinheiro assim que receber a renda mensal. Saiba mais sobre investimentos seguros aqui.

Não crie novas dívidas desnecessárias e evite cartões de crédito

Evite ter o cartão de crédito como uma opção de fácil acesso. Policie-se para não incluir um novo gasto mensal que coloque em risco o investimento estabelecido. Assim, não se perde o controle dos gastos mensais registrados. A ideia é separar o dinheiro de cada data, conta ou “evento” e manter esse compromisso com você mesmo de maneira consistente e habitual.

O saque pode ser feito digitalmente, através do aplicativo FGTS , não sendo necessário comparecer pessoalmente em agências bancárias. Quem não resgatar as cotas do PIS/Pasep até o prazo terá os recursos transferidos do FGTS para o Tesouro Nacional. Depois disso, há um prazo de cinco anos para fazer uma nova solicitação de retirada à União.