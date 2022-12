Confira 5 dicas para começar 2023 investindo seu dinheiro

1. Tire a ideia do papel

Beto Assad, analista de ações e consultor financeiro do aplicativo Kinvo, afirma que é possível começar a investir com qualquer quantia. "As pessoas tendem a dizer que querem juntar uma quantidade X em dinheiro para começar a investir, mas isso não é necessário. Hoje em dia é possível investir com R$ 50 ou até menos. O importante é que a pessoa comece, mesmo que com pouco dinheiro, para ela começar a criar a disciplina de poupar e investir", aconselha.