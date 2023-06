Valter Campanato/Agência Brasil - 04/04/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante reunião

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (5) que o governo federal irá anunciar o programa para baratear carros populares ainda hoje. O anúncio oficial ocorrerá em cerimônia no Palácio do Planalto.

Mais cedo, o ministro afirmou que o programa passou por uma reformulação para focar em veículos de transporte coletivo e de carga, ou seja, caminhões e ônibus.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Inicialmente, o governo anunciou, em 25 de maio, redução de impostos para baixar o preço final dos carros populares em até 10,96%. A proposta valeria para veículos com valor final de até R$ 120 mil.

A decisão final, no entanto, deixou de ser isenção de impostos e sim crédito tributário às montadora, sendo assim, as empresas abatem o pagamento no futuro.

A previsão é que esse abatimento gere descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil no preço final dos carros.

Para compensar essa queda de receita, o governo pretende antecipar a reoneração do diesel, que só estava prevista para janeiro de 2024.