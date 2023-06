Ivonete Dainese União Europeia

A Comissão Europeia afirmou nesta segunda-feira (5) que a conclusão do acordo entre o bloco da União Europeia (UE) e o Mercosu l é prioridade, a fim de fazer com que os dois continentes diminuam a dependência econômica de outros países. A informação é da agência Reuters.

A comissão tenta garantir, por meio do acordo, acesso prioritário aos bens produzidos pelo Mercosul, identificando a região como um potencial grande de crescimento, em meio a "desafios geopolíticos crescentes", citando a guerra entre Rússia e Ucrânia.

O documento visto pela Reuters antecipa um comunicado que deve ser feito pela UE em 7 de junho, em que o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, traça um roteiro para a conclusão de uma série de acordos de livre comércio e de parceria com países latino-americanos o mais rápido possível, bem como para impulsionar relações bilaterais com o Brasil e o México.

Ao participar da inauguração de uma fábrica 100% nacional de ônibus elétricos, em São Bernardo do Campo (SP), na tarde da última sexta-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia não será assinado sem que haja ajuste na proposta.

"Os que os europeus querem no acordo? Que o Brasil abra as portas para compras governamentais. Ou seja, eles querem que o governo brasileiro compre as coisas estrangeiras ao invés das coisas brasileiras. E se eles não aceitarem a posição do Brasil, não tem acordo. Nós não podemos abdicar das compras governamentais que são a oportunidade das pequenas e médias empresas sobreviverem nesse país", disse Lula em discurso a empregados e dirigentes da Eletra.