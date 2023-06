Lorena Amaro Itaú

Clientes do banco Itaú usaram as redes sociais nesta segunda-feira (5) para reclamar de instabilidade no aplicativo e no site do banco.



O site Downdetector, que monitora serviços digitais, registrou mais de 100 reclamações por volta das 11 horas da manhã. 82% eram relacionadas ao login no internet banking do banco; 13%, no aplicativo móvel; 4%, no PIX.



Aos clientes, o Itaú respondeu que: "pode ser alguma instabilidade da sua conexão com a internet, por mínima que seja caso tenha oscilações o app não consegue carregar corretamente e apresenta as falhas orientamos a sempre trocar a conexão para fazer o teste, se o app está na versão atualizada, chama a gente!".





O APP do @itau simplesmente não funciona mais é isso? Desde ontem não consigo entrar e sim, está atualizado. — crème brûnée ⭐️ (@BruhGuima) June 3, 2023





@itau o app não funcionaaaaaa — amanda (@everrmand) June 5, 2023





Essa porcaria de Iti do Itaú sempre cai o sistema quando eu mais preciso — mero aborrecimento (@thaysvt) June 5, 2023





@itau Qual o B.O hoje, que a tela não sai dessa? pic.twitter.com/xpctwmmorD — Fel Wetzel🪬 (@ofelipewm) June 5, 2023