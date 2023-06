Ricardo Stuckert/PR - 06/04/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou alta do PIB

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta quinta-feira (1º) o crescimento de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, acima do esperado pelo governo e pelo mercado financeiro.



"Estou confiante no PIB, tenho dito para o companheiro Haddad [ministro da Fazenda] que a gente vai crescer mais do que a estimativa que o FMI [Fundo Monetário Internacional ]está fazendo. Acho que o PIB vai crescer mais, vão ficar surpresos com nossa economia", disse Lula.

Em relatório divulgado em abril , o FMI projetou que PIB brasileiro crescerá 0,9% neste ano. O governo, por sua vez, estima alta de 1,9% neste ano, enquanto o mercado financeiro aposta em crescimento de 1,26% .



Em sua fala, Lula disse que aposta nas políticas públicas para fazer a economia crescer ainda mais. "Como nós já recuperamos todas as nossas políticas sociais, e o dinheiro começa a circular entre as pessoas mais pobres desse país, essas pessoas vão virando consumidor. Esse consumo vai gerando mais comércio, que gera emprego, esse emprego gera salário, que gera mais consumo. É isso que eu faço aposta", declarou.



Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que espera que o PIB alcance crescimento de 2% até o fim do ano. "Nós estamos já há algum tempo dizendo que o crescimento desse ano vai bater 2%, então [o resultado do primeiro trimestre] está comprovando as projeções da secretaria de política econômica", afirmou o ministro.