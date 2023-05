Pixabay Prazo para declarar Imposto de Renda termina na próxima terça-feira

Mais de 9,2 milhões de contribuintes que são obrigados a declararem o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) ainda não fizeram, de acordo com a Receita Federal. O número representa cerca de 23% do total.



Até às 11h (horário de Brasília) desta quinta-feira (25), 30.216.058 de contribuintes haviam enviado suas declarações. Até o fim do prazo, que se encerra na próxima terça-feira (31), a Receita espera receber cerca de 39,5 milhões de declarações.

São obrigados a declarar o Imposto de Renda contribuintes que se enquadram em uma ou mais das situações abaixo:

Recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano de 2022;

Teve receita bruta anual na atividade rural acima de R$ 142.798,50;

Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2022, de bens ou direitos acima de R$ 300 mil;

Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito ao imposto;

Realizou operações em bolsas de valores acima de R$ 40 mil;

Passou à condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2022.

Quem é obrigado a declarar e não enviar o documento até o fim do prazo, paga multa à Receita Federal . O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, e pode chegar a até 20% do valor do imposto devido.



A Receita Federal aconselha quem ainda não declarou a utilizar a declaração pré-preenchida , documento que facilita o envio das informações. "Mesmo assim, todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio da declaração à Receita Federal", diz o órgão.