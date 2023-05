Marcelo Camargo/Agência Brasil - 23.05.2023 Deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA), relator do arcabouço fiscal na Câmara

O relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou nesta terça-feira (23), em entrevista à Globonews, que espera que o texto tenha quantidade de votos favoráveis igual ou superior aos conquistados na aprovação da urgência do projeto .



Na última semana, 367 deputados votaram de forma favorável à aprovação da urgência. Em plenário, o projeto de lei precisa de ao menos 257 votos favoráveis para ser aprovado.

O minsitro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou, porém, que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) quer atingir quórum de aprovação igual ao exigido em Propostas de Emenda Constitucional (PEC), para que o tema não volte a ser discutido no Congresso nos próximos anos. O quórum para a aprovação de uma PEC é de 3/5 dos deputados, ou seja 308 votos favoráveis.

Segundo Cajado, há consenso entre os deputados de que o atual teto de gastos é ultrapassado, e isso vai fazer com que a votação a favor do arcabouço fiscal seja expressiva.



"Quem se manifestou contra a urgência o fez por manifestações ideológicas, de achar que o teto de gastos é melhor. Discordo, como a ampla maioria. O teto se provou frágil e ultrapassado", declarou Cajado.