Reprodução/Twitter - 28/03/2023 Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, discursando em evento em Brasília

O ministro da Previdência Social , Carlos Lupi, elogiou nesta terça-feira (23) a ideia de recriar a CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) como forma de financiamento para sua pasta. Segundo ele, o imposto é "um dos mais justos já criados no Brasil", no entanto, ressaltou que a decisão de recriá-lo cabe ao Congresso Nacional.



A Confederação Nacional de Serviços apresentou a Lupi uma proposta sugerindo a volta da CPMF para financiar a Previdência.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"Não depende de mim. Não posso garantir retorno daquilo que depende do Congresso. Como sou um democrata, escuto todos. Veio aqui, apresentou a proposta, eu disse que vamos examinar com a parte técnica. Depois, tem que ir para os ministérios da Fazenda e do Planejamento, e a palavra final será no Congresso. É discussão. Estou sempre estou aberto a ouvir e discutir", disse ele em entrevista à Rádio Gaúcha Zero Hora.



"Não sei ainda porque os técnicos não apresentaram definição. A minha opinião pessoal é que a CPMF é um dos impostos mais justos já criados no Brasil. É sobre aquele que faz movimentação financeira. Quem faz mais, paga mais. Quem faz menos, paga menos", completou.

O ministro também comentou que segue com a ideia de realizar uma "antirreforma" da Previdência.

"Não falei em revisões, falei em antirreforma. Se eu faleço amanhã, minha companheira vai receber, em média, 60% que eu ganhava. Acho injusto. Quem achar justo, discuta com a sociedade. Por que não pode se discutir isso em uma democracia?", questionou.