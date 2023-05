Lula Marques/ Agência Brasil - 27/04/2023 Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e ministro da Fazenda, Fernando Haddad

O relator da Medida Provisória que reorganizou os ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), realizou uma série de mudanças nas pastas, incluindo o Ministério da Fazenda.



Com as mudanças, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) deixaria de fazer parte da Fazenda e voltaria a ser responsabilidade do Banco Central.

O parecer do relator seria votado em comissão especial nesta terça-feira (23), mas a votação foi adiada após pedido de parlamentares aliados ao governo Lula.



O Coaf é responsável por fiscalizar transações financeiras no Brasil. Entre suas funções, estão a prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

Historicamente, o Coaf é ligado ao BC, mas a MP de Lula que modificou as estruturas dos ministérios colocou o órgão sob a alçada do Ministério da Fazenda.

De acordo com fontes ouvidas pela CNN, o governo aceitou a devolução do Coaf ao BC, proposta pelo relator, já que, do ponto de vista técnico, a conclusão foi de que a mudança não alteraria as atividades do órgão.

Histórico



Ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o Coaf foi retirado do então Ministério da Economia e transferido para o Ministério da Justiça. Na época, o Congresso entendeu que isso geraria um fortalecimento excessivo do ex-ministro Sergio Moro, e devolveu o órgão à pasta de Paulo Guedes.

Alguns meses após a decisão do Congresso, Bolsonaro transferiu o Coaf para a alçada do Banco Central. Em 2018, o órgão foi responsável por apontar movimentações atípicas de Fabricio Queiroz como ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).