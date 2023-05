Valter Campanato/Agência Brasil - 04/04/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (23) que a reforma tributária deve ser aprovada na Câmara dos Deputados ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar de julho.



"Eu estou convencido de que a gente vota antes do recesso", disse Haddad a jornalistas. "Claro que a agenda não é minha, é do Congresso, mas eu estou convencido de que vá para o plenário na Câmara antes do recesso", completou.

Questionado sobre se o texto enfrentará discussões no plenário, Haddad disse que a matéria deve conseguir a aprovação com folga. Para que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) seja aprovada na Câmara, são necessários 3/5 dos votos favoráveis, o equivalente a 308 deputados.



"Nós estamos fazendo um texto para ter os 308 votos. Na verdade vai ter mais", disse Haddad.

Mais cedo, após reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Haddad disse que há consenso da urgência tanto da reforma tributária quanto do arcabouço fiscal .



"Me dá muita tranquilidade saber que nós vamos concluir esse semestre, quem sabe, com a Câmara dos Deputados tendo se manifestado a respeito das duas matérias e o Senado pelo menos em termos da questão do marco fiscal", completou.