Divulgação Marisa anuncia fechamento de lojas

A Lojas Marisa anunciou nesta terça-feira (16) o fechamento de 91 lojas até o final deste ano. Dentre essas, 25 já foram encerradas entre março e abril.



A medida faz parte do plano de reestruturação da empresa, implantado em fevereiro deste ano, quando a Marisa afirmou que estava renegociando dívidas. Na ocasião, o então pres idente da companhia, Adalberto Pereira Santos, renunciou ao cargo .

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



No final de março, a Marisa tinha 330 lojas abertas. Até o fim de maio, é esperado que a empresa encerre as operações em 26 unidades.

"O processo de renegociação de dívidas com nossos fornecedores e proprietários de imóveis, marcado por forte parceria, já atingiu a expressiva marca de aproximadamente 90% dos fornecedores e 65% dos proprietários de imóveis", afirmou a empresa, que diz que o plano de reestruturação vai garantir o aumento de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações).