Livraria Cultura tem falência decretada

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a Livraria Cultura não tem condições de cumprir seu plano de recuperação judicial , e a empresa voltou a ter falência decretada.



De acordo com o desembargador J.B. Franco de Godoi, a falência da empresa tem o objetivo de "proteger o mercado e a sociedade", já que o plano de recuperação judicial não estava sendo cumprido pela Livraria Cultura.

Segundo o desembargador, o processo de recuperação judicial da empresa não estava sendo cumprido porque a Livraria Cultura não efetuou o "pagamento de parcela dos credores trabalhistas no prazo legal, do credor financeiro principal, o Banco do Brasil, das Microempresas e Empresas de pequeno porte e, sobretudo, do locador do principal estabelecimento doagravante".

Em 9 de fevereiro, a Livraria Cultura teve falência decretada após descumprir o plano de recuperação judicial, iniciado há mais de quatro anos. Na ocasião, a companhia entrou com recurso e, em 16 de fevereiro, o próprio desembargador Franco de Godoi suspendeu a falência, dizendo que uma análise mais aprofundada deveria ser feita. Agora, ele reverteu o recurso e voltou a determinar a falência da livraria.



Atualmente, a Livraria Cultura mantém apenas duas lojas físicas abertas, uma em São Paulo e outra em Porto Alegre, além de manter sua operação de vendas online.