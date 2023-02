Divulgação Presidente da Marisa renuncia

O presidente das Lojas Marisa, Adalberto Pereira Santos, renunciou ao cargo nesta terça-feira (7), assim como o membro do Conselho de Administração Marcelo Adriano Casarin.



O vice-presidente comercial da Marisa, Alberto Kohn de Penhas, assumiu interinamente a presidência da empresa, enquanto um novo nome não é definido.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no qual comunica a renúncia, a Marisa também afirma que contratou uma empresa para assessorá-la na renegociação de dívidas.



"Em continuidade ao processo de otimização financeira e aprimoramento de sua estrutura de capital, a companhia contratou a BR Partners para assessorá-la no processo de renegociação de seu endividamento financeiro e a Galeazzi Associados para apoiá-la no aperfeiçoamento da estrutura de custos da companhia", afirma a empresa.