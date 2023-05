Divulgação Gabriel Galípolo é eleito presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil

O secretário-executivo do ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, foi eleito nesta sexta-feira (12) como presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, indicado pelo governo.



Na segunda-feira (8), Galípolo também foi indicado pelo governo a ocupar a diretoria de Política Monetária do Banco Central (BC), cargo que dá a ele o direito de participar das decisões do órgão sobre a taxa básica de juros da economia brasileira, que vem sendo bastante criticada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para assumir o cargo no BC, porém, Galípolo ainda precisa da aprovação do Senado Federal, o que ele diz acreditar que não será algo difícil de conquistar .

Questionado nesta semana sobre se o governo o está preparando para assumir, nos próximos anos, a presidência do BC, o braço direito de Fernando Haddad na Fazenda disse querer colaborar com o governo da melhor forma possível. O mandato de Campos Neto na presidência do BC se encerra no fim de 2024.



"Eu não vim para cá para meter nenhum tipo de projeto de carreira pessoal, não faz nenhum sentido para mim. A minha posição sempre foi, tanto com o presidente quanto com o ministro [da Fazenda, Fernando Haddad], que eu estou aqui para tentar colaborar com o projeto. Eu estou à disposição para jogar na posição que eles entenderem que é a mais adequada e que eu possa colaborar melhor", afirmou Galípolo.