Pixabay Restituição tem regras para grupos prioritários

Quem tem direito à restituição do Imposto de Renda e quer recebê-la primeiro precisa enviar a declaração até esta quarta-feira (10), de acordo com a Receita Federal.



Embora enviar a declaração até esta data seja um requisitio para receber a restituição primeiro, não é uma garantia. Isso porque o primeiro lote, pago no dia 31 de maio, precisa contemplar grupos prioritários.

Recebem a restituição antes dos demais contribuintes:

Idosos com 80 anos ou mais;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas com deficiência e portadores de doença grave;

Contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Se não houver contribuintes prioritários o suficiente para preencher o primeiro lote de restituição, a Receita avança para o público geral. É aí que entram as pessoas que declararam primeiro, com o limite do dia 10 de maio.

Além de entregar a declaração até a data, outras dicas para "furar a fila" da restituição são optar pela declaração pré-preenchida e escolher a restituição via Pix.

Confira o calendário de restituição do Imposto de Renda:



1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

O prazo final para enviar a declaração do Imposto de Renda é o dia 31 de maio.