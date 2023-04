Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Quem declara primeiro tem prioridade na restituição

Apenas declarações do Imposto de Renda enviadas antes do dia 10 de maio poderão entrar no primeiro lote de restituição, que tem pagamento previsto para o dia 31 de maio, informou a Receita Federal.



Apesar de declarar até o dia 10 de maio ser um requisito para receber a restituição primeiro, não é uma garantia. Isso porque existem grupos prioritários para o recebimento do reembolso de parte do Imposto de Renda.

Confira as prioridades:

Idosos com 80 anos ou mais;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas com deficiência e portadores de doença grave;

Contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério.

De acordo com a Receita, o primeiro lote costuma ser distribuído para pessoas com mais de 80 anos. Se não houver contribuintes prioritários suficientes, pessoas de fora da lista de prioridade podem receber a restituição já no primeiro lote.

Para isso, além de ter entregue a declaração até 10 de maio, outras dicas para "furar a fila" são optar pela declaração pré-preenchida e escolher a restituição via Pix.

Confira o calendário de restituição do Imposto de Renda:



1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro