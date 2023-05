Reprodução/Linkedin Dario Durigan ocupará lugar de Gabriel Galípolo na Fazenda

Com a indicação de Gabriel Galípolo para a diretoria de Política Monetária do Banco Central , o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira (8) que Dario Durigan ocupará o cargo de secretário-executivo do Ministério da Fazenda. Atualmente, Dario é diretor de políticas públicas do WhatsApp na Meta, empresa dona do aplicativo.



Segundo Haddad, o executivo tem "altíssima qualificação técnica" e é uma pessoa na qual o ministro tem "absoluta confiança".

"Já trabalhamos juntos tanto no governo federal quanto na prefeitura [de São Paulo]. Ele foi um braço direito meu na prefeitura. Conheço o Dario há muitos anos. Hoje, ele está desligado [do mercado] justamente para, a meu convite, assumir essa posição que, para mim, é muito cara, muito importante. Tem que ser uma pessoa que trabalha quase que por telepatia [comigo]", disse Haddad, em entrevista a jornalistas.

Mestre em Direito, Dario já trabalhou em órgãos públicos, com passagem pela Advocacia-Geral da União e pela Casa Civil. Durante o mandato de Haddad na Prefeitura de São Paulo, Dario foi assessor especial do prefeito entre 2015 e 2016.



Atualmente, ocupa cargo de chefia no WhatsApp há mais de três anos, onde é responsável pelas equipes que buscam criar estratégias para combater a desinformação na plataforma.