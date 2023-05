Reprodução/LeinkedIn Ailton Aquino dos Santos é indicado do governo à diretoria do BC

Ailton Aquino dos Santos foi anunciado nesta segunda-feira (8) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como indicado do governo para a diretoria de Fiscalização do Banco Central (BC), cadeira atualmente ocupada por Paulo Sérgio Neves de Souza. Haddad também anunciou o nome de Gabriel Galípolo para a diretoria de Política Monetária .



Ambas as indicações ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso. Se isso acontecer, Aquino dos Santos será a primeira pessoa negra a ocupar um cargo na diretoria do BC.

Servidor de carreira, ele atua no banco há mais de 25 anos e, atualmente, ocupa o cargo de Auditor Chefe do BC, já tenho sido chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Execução Financeira da instituição.

Aquino dos Santos é formado em Ciências Contáveis e Direito, além de ter mais de três especializações em Contabilidade Internacional, Engenharia Econômica de Negócios e Direito Público.



A diretoria de Fiscalização do BC é responsável por supervisionar e monitorar instituições financeiras em áreas como modelo de negócios, liquidez e solvência.