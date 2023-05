Valter Campanato/Agência Brasil - 04/04/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admite ainda não saber como aumentar isenção do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (5) que a pasta ainda não sabe como vai fazer a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) atingir pessoas com salários de até R$ 5 mil, como prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Em entrevista à rábio CBN, Haddad disse que essa foi uma "determinação do governo" e que, agora, a Fazenda tem essa "tarefa desafiadora".

Em pronunciamento no Dia do Trabalhador, Lula anunciou que a faixa de isenção do IR será ampliada para R$ 5 mil até o final do seu mandato. O primeiro passo foi o aumento da faixa para R$ 2.640 , oficializado nesta semana.



Nesta sexta, Haddad disse que elevar a faixa para R$ 5 mil custaria cerca de R$ 100 bilhões anuais para os cofres públicos. O ministro espera que no próximo ano a faixa seja elevada para pouco mais de R$ 3 mil.



Segundo ele, para ir subindo o patamar, o governo terá que usar estratégias como a utilizada no aumento oficializado nesta semana, somando o mecanismo de aumento da isenção com desconto na fonte.