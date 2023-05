MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Imposto de Renda teve faixa de isenção ampliada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou neste domingo (30) Medida Provisória que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR). A partir desta segunda-feira (1º), quem recebe salário de até R$ 2.640 não terá o IR descontado em folha de pagamento e nem precisará declarar no próximo ano. Estima-se que 13,7 milhões de trabalhadores deixarão de pagar o imposto.



Na medida provisória, o valor de isenção é de R$ 2.112, já que considera a quantia com o desconto simplificado, que é de 20%. Isso significa que quem ganha R$ 2.640 tem desconto de R$ 528, chegando à base de cálculo de R$ 2.112 e ficando isento do Imposto de Renda.

Apesar da ampliação da faixa de isenção, as demais faixas de renda não tiveram modificações. Confira abaixo a nova tabela do Imposto de Renda:

Até R$ 2.112 - isento

Entre R$ 2.112,01 e R$ 2.826,65 - 7,5%

Entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05 - 15%

Entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68 - 22,5%

Acima de R$ 4.664,68 - 27,5%

Em pronunciamento em rede nacional de TV e rádio neste domingo, Lula anunciou que, até 2026, a isenção do Imposto de Renda será ampliada para pessoas que recebem salários de até R$ 5 mil .



A ampliação da faixa de isenção será feita de forma gradual até o fim do mandato do presidente. Para que isso aconteça, as demais faixas de renda também precisarão ser modificadas, mas ainda não se sabe de que forma.