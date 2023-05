Reprodução/Redes Sociais Primeira parcela será depositada no fim deste mês

O Ministério da Previdência Social estuda antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A informação foi confirmada pelo empresário João Adolfo de Souza, da João Financeira, e pelo deputado federal Ricardo Silva (PSD-SP).

Segundo informações, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, participou de uma reunião do Conselho Nacional da Previdência Social nesta quinta-feira (4). O encontro definiu valores e datas dos depósitos.

A primeira parcela será paga no fim de maio e a segunda no fim de junho. Na reunião, ficou acordada que os pagamentos devem considerar o novo salário mínimo de R$ 1.320.

A expectativa é que medida seja assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (5).

A proposta sofreu resistência uma parte do Congresso Nacional e dos principais bancos do país. Em conversas com Lupi, parlamentares afirmaram que aposentados precisam do dinheiro no fim do ano e que a antecipação impossibilitaria o depósito das parcelas entre novembro e dezembro.

