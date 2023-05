Agência Brasil André Mendonça, ministro do STF, revê sua própria decisão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça decidiu nesta quinta-feira (4) rever sua própria decisão e reestabelecer a validade do julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que dava vitória ao governo em disputa tributária na casa de R$ 90 bilhões.



Na semana passada, Mendonça havia decidido suspender a validade do julgamento, sob a justificativa de que o STF também vai julgar um processo relacionado ao mesmo tema.

Na ocasião, o STJ autorizou a cobrança de dois impostos sobre benefícios fiscais concedidos pelos estados por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



Na terça-feira (2), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com Mendonça para falar sobre o tema. Na visão de Haddad, os julgamentos do STJ e do STF eram diferentes, por isso a suspensão da validade não deveria ser aplicada. Haddad disse que a conversa foi boa e que esperava um "desfecho rápido" por parte do STF, o que aconteceu nesta quinta.

Após a revisão de Mendonça, a presidente do STF, minsitra Rosa Weber, precisa validar a decisão.