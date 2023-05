Mônica Andrade/Governo do Estado de SP Tarcísio propõe aumento do salário mínimo em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aumentou neste domingo (30) o salário mínimo para trabalhadores do estado para R$ 1.550. O valor, que ainda precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), é cerca de 17,5% mais alto que o piso nacional, ampliado para R$ 1.320 nesta segunda-feira (1º).



A proposta de Tarcísio será apresentada na Alesp nesta terça-feira (2), e representa aumento de 20,7% para a primeira faixa e de 18,7% para a segunda. Se aprovado pelos deputados, o novo salário passa a valer no mês seguinte após a sanção pelo governador.

Atualmente, o salário mínimo no estado de São Paulo é de R$ 1.284 para a primeira faixa e de R$ 1.306 para a segunda faixa. Ambas as faixas, que se referem a profissões diferentes, serão ampliadas para o mesmo valor de R$ 1.550, caso haja aprovação da proposta.

A maioria dos estados brasileiros segue o piso nacional, mas aluns estipulam salários mínimos próprios, a fim de ampliar a remuneração regionalmente. Empregadores são obrigados a aplicarem a regra mais alta: se o piso nacional for maior, ele é o que vale; se o estadual for superior, este é o que deve ser cumprido.