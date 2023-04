Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 10/04/2023 Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, durante reunião do balanço dos 100 dias de governo

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin , disse nesta segunda-feira (17) que acredita em uma redução dos juros caso o novo arcabouço fiscal seja aprovado. O texto será enviado ao Congresso Nacional nesta terça-feira (18).

"Com a âncora fiscal, acreditamos que vamos ter a redução de juros necessária, porque o custo de capital é um dos principais itens da agenda de competitividade", declarou, ao participar de seminário sobre gás e reindustrialização na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Alckmin também criticou a perda de representatividade da Indústria no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, de 30% para 11%, e citou a complexidade do sistema tributário brasileiro como uma das causas. Segundo ele, a reforma preparada pelo governo vai ajudar a reduzir os custos do setor.

De acordo com o ministro, a proposta está "super bem encaminhada" e disse que o governo erá dar "todo seu emprenho" para retomar o protagonismo da Indústria no Brasil, já que o setor possui os melhores empregos e salários.