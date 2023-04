Fernando Frazão/Agência Brasil Petrobras anuncia redução de preço do gás natural

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (17) que vai reduzir em 8,1% o preço do gás natural vendido às distribuidoras a partir do dia 1º de maio.



Trimestralmente, a estatal realiza o reajuste do preço do gás natural, como preveem os contratos com as distribuidoras. A variação leva em consideração as oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



No último trimestre, o petróleo Brent teve queda de 8,7%, enquanto o câmbio teve alta de 1,1%.

Além disso, o valor do transporte do gás natural é atualizado anualmente em maio, vinculado à variação do IGP-M. Nesse caso, a atualização será de cerca de 0,2%.

Segundo a Petrobras, o preço do gás natural vendido pela estatal para as distribuidoras acumulará queda de aproximadamente 19% no ano quando os reajustes forem aplicados.



O preço ao consumidor leva em consideração também outros fatores, portanto ainda não é possível saber a taxa de redução final. A queda de preço não afeta o gás de cozinha (GLP).