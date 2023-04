FreePik Gasolina sobe 0,47% na primeira semana de abril, enquanto etanol e diesel apresentam estabilidade de preços, diz ValeCard

Na semana passada, entre os dias 03 e 09 de abril, os preços do litro da gasolina subiram 0,47% nos postos de combustíveis do Brasil, com valor médio de R$ 5,725. Enquanto isso, os preços do etanol hidratado (+0,02%) e do diesel S-10 (-0,02%) apresentaram estabilidade, com leves aumento e recuo, respectivamente.

Veja, abaixo, o detalhamento do levantamento nacional de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em cerca de 25 mil postos de combustíveis de todo o Brasil.

São Paulo tem a gasolina mais barata do país, a R$ 5,433; Acre liderou a alta, com aumento de 5,69%

O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou aumento de 0,47% na semana passada (03 a 09 de abril) em comparação com a semana anterior (27 de março a 02 de abril), com valor médio de R$ 5,725 — alta de R$ 0,027 por litro. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

“Após três semanas de queda, a média nacional dos preços da gasolina sofreu um aumento devido, principalmente, à alta dos preços do etanol anidro nas usinas produtoras”, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard. “Nas próximas semanas poderemos ter novas altas se a Petrobras decidir repassar para as distribuidoras o aumento da cotação do petróleo no mercado internacional.”

Segundo o indicador CEPEA/ESALQ, nas últimas duas semanas o preço do etanol anidro, que compõe 27% da gasolina vendida no Brasil, teve aumento acumulado de 5,12% nas usinas produtoras de São Paulo. Paralelamente a isso, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) anunciar o corte, a partir de maio, de sua produção em 1,16 milhão de barris diários, a cotação do petróleo no mercado internacional sofreu impacto: na semana passada, o WTI apresentou alta de 6,65% e o Brent ganhou 6,55%.

Os dados da primeira semana de abril de 2023 mostram que os estados que registraram maior alta no preço da gasolina foram Acre (5,69%) e Mato Grosso (2,47%). Oito unidades da federação, no entanto, apresentaram queda nos preços, entre elas Ceará (-0,75%) e Espírito Santo (-0,37%).

Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Acre (R$ 6,840); já o menor valor médio foi de R$ 5,433, em São Paulo.

Preço do etanol fica estável na primeira semana de abril, com média no país de R$ 3,987 o litro

Combustível renovável somente é vantajoso financeiramente em relação a gasolina em Mato Grosso

Entre os dias 03 e 09 de abril de 2023 o preço médio do etanol hidratado (usado diretamente pelos veículos) no País foi de R$ 3,987 o litro, praticamente o mesmo preço apresentado na semana anterior, quando o valor médio foi de R$ 3,986. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

“Apesar de ter apresentado um aumento ínfimo de 0,02% nesta semana, esse resultado marca uma mudança na trajetória de queda dos preços do etanol hidratado apresentada no mês de março”, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard. “Nas duas últimas semanas as usinas produtoras de São Paulo aumentaram 4,39% o preço desse combustível, o que deve se refletir nas bombas a partir da segunda semana de abril.” Os dados são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq

Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.

Considerando essa metodologia, na terceira semana de fevereiro valeu a pena abastecer com etanol apenas nos estados de Mato Grosso, no qual o valor do etanol equivaleu a 66% do preço da gasolina, e Amazonas, em que essa relação foi de 67%.

Preço do litro do Diesel S-10 apresenta estabilidade na primeira semana de abril, com preço médio de R$ 6,120

Rio Grande do Sul foi o estado com o menor valor por litro (R$ 5,603) e Roraima registrou a maior média (R$ 7,794)

O preço médio do litro do óleo diesel S-10, o mais usado no Brasil, nos postos de combustíveis apresentou recuo de 0,02% entre os dias 03 e 09 de abril de 2023, em comparação com a semana anterior (27 de março a 02 de abril), o que configura relativa estabilidade nos preços. No período, a média cobrada no país foi de R$ 6,120 por litro. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

Considerando as médias de preço praticadas no país, o estado que apresentou o menor preço foi o Rio Grande do Sul, com R$ 5,603. Já a maior média foi registrada em Roraima, a R$ 7,794.